Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 17 августа 2013
Арсенал
17.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
6'
О. Жиру
22'
К. Бентеке
62'
К. Бентеке (П)
85'
А. Луна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
90'
+5
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Замена
Л. Подольски
️️️️
Б. Санья
90'
+4
88'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
А. Вайманн
85'
ГОЛ! 1:3!
А. Луна
Пас отдал
А. Вайманн
Желтая карточка
С. Касорла
79'
Вторая желтая
Л. Косиельни
67'
65'
Желтая карточка
Э. Вествуд
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бентеке
Желтая карточка
Л. Косиельни
61'
60'
Желтая карточка
К. Бентеке
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
46'
45'
+4
Желтая карточка
А. Луна
Желтая карточка
Д. Уилшир
30'
30'
Желтая карточка
Р. Влаар
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
К. Гиббс
28'
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
22'
Пенальти не реализован!
К. Бентеке
Желтая карточка
В. Щесны
21'
17'
Замена
К. Кларк
️️️️
Н. Бэйкер
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЛФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
РФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-1-4-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
10
Уилшир
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
9
Жиру
4-2-1-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Влаар
17
Бэйкер
13
Луна
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
18
Делф
18
Вайманн
20
Бентеке
11
Агбонлахор
3
Гиббс
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
3
Гиббс
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
3
Санья
10
Подольски
10
Подольски
3
Санья
17
Бэйкер
26
Кларк
26
Кларк
17
Бэйкер
18
Вайманн
10
Бакуна
10
Бакуна
18
Вайманн
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:40 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Астон Вилла
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+