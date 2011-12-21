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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 21 декабря 2011
Астон Вилла
21.12.2011, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
54'
М. Олбрайтон
17'
Р. ван Перси (П)
87'
Й. Бенаюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
Вторая желтая
А. Хаттон
+4
Желтая карточка
А. Хаттон
+3
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:2!
Й. Бенаюн
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Жервиньо
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Р. ван Перси
Замена
Т. Росицки
️️️️
Э. Фримпонг
ГОЛ! 1:1!
М. Олбрайтон
Замена
Б. Беннэн
️️️️
С. Айрленд
Желтая карточка
П. Мертезакер
Желтая карточка
К. Кларк
Желтая карточка
Ф. Коклен
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-4-1
1
Гьюзан
22
Данн
3
Куэльяр
21
Хаттон
3
Уорнок
26
Кларк
7
Айрленд
28
Н'Зогбиа
19
Петров
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
3-2-2-2-1
13
Щесны
6
Косиельни
4
Мертезакер
4
Вермален
8
Артета
13
Коклен
21
Рэмзи
5
Фримпонг
32
Уолкотт
27
Жервиньо
32
ван Перси
7
Айрленд
10
Беннэн
10
Беннэн
7
Айрленд
11
Олбрайтон
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Олбрайтон
27
Жервиньо
51
Бенаюн
51
Бенаюн
27
Жервиньо
5
Фримпонг
10
Росицки
10
Росицки
5
Фримпонг
21
Рэмзи
28
Аршавин
28
Аршавин
21
Рэмзи
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
29
Энди Маршалл
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:40 (прямая)
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