Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 31 августа 2022
Арсенал
31.08.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
30'
Г. Жезус
77'
Г. Мартинелли
74'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Астон Вилла
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
88'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Б. Сака
88'
83'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Б. Камара
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
81'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Б. Сака
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
73'
Замена
Д. Луис
️️️️
Д. МакГинн
73'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Буэндия
68'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
64'
54'
Желтая карточка
Э. Конса
Желтая карточка
В. Салиба
48'
Желтая карточка
М. Эдегор
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
30'
13'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
6
Локонга
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-1-1-1-3
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
12
Динь
8
Камара
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
10
Буэндия
7
Сака
6
Холдинг
6
Холдинг
7
Сака
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
7
МакГинн
12
Луис
12
Луис
7
МакГинн
10
Буэндия
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Буэндия
8
Камара
28
Ингс
28
Ингс
8
Камара
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
30
Мэтт Тернер
ВР
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
24
Мэттью Смит
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Астон Вилла
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+