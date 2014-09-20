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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 20 сентября 2014
Астон Вилла
20.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
32'
М. Озил
34'
Д. Уэлбек
36'
А. Сиссоко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
Замена
Л. Бакуна
️️️️
К. Санчес
86'
84'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Желтая карточка
К. Кларк
83'
78'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Д. Уэлбек
78'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
78'
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
К. Ричардсон
77'
56'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Замена
Д. Грилиш
️️️️
А. Вайманн
46'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
А. Сиссоко
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
М. Озил
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
Д. Уэлбек
22'
Желтая карточка
К. Чамберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-2-3-2
1
Гьюзан
26
Кларк
14
Сендерос
21
Хаттон
26
Сиссоко
15
Ричардсон
18
Делф
15
Санчес
8
Клеверли
18
Вайманн
11
Агбонлахор
4-1-3-1-1
13
Щесны
4
Мертезакер
12
Чамберс
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
8
Касорла
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
18
Уэлбек
15
Ричардсон
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
15
Ричардсон
15
Санчес
10
Бакуна
10
Бакуна
15
Санчес
18
Вайманн
10
Грилиш
10
Грилиш
18
Вайманн
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
10
Уилшир
21
Окслэд-Чемберлен
18
Уэлбек
10
Подольски
10
Подольски
18
Уэлбек
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
12
Джо Коул
АП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Вилла Парк
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