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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 27 января 2010
Астон Вилла
27.01.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
Желтая карточка
Р. Данн
+3
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
С. Насри
️️️️
Т. Росицки
Замена
Ф. Делф
️️️️
Э. Хески
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Эдуардо
Травма
Эдуардо
Желтая карточка
Э. Хески
Замена
С. Кэмпбелл
️️️️
Т. Вермален
Травма
Т. Вермален
12'
Желтая карточка
Т. Вермален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
36
Люк Янг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ПП
28
Андрей Аршавин
ЛФ
9
Эдуардо
ЦФ
10
Томаш Росицки
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
22
Данн
39
Коллинс
15
Янг
3
Куэльяр
19
Петров
20
Милнер
19
Даунинг
19
Хески
11
Агбонлахор
4-3-3
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
4
Вермален
3
Клиши
4
Фабрегас
15
Денилсон
21
Рэмзи
10
Росицки
9
Эдуардо
28
Аршавин
19
Хески
18
Делф
18
Делф
19
Хески
4
Вермален
5
Кэмпбелл
5
Кэмпбелл
4
Вермален
10
Росицки
14
Насри
14
Насри
10
Росицки
9
Эдуардо
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Эдуардо
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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