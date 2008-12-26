Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 26 декабря 2008
Астон Вилла
26.12.2008, пятница, 20:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
66'
Г. Бэрри (П)
90+3'
З. Найт
40'
Н. Денилсон
49'
А. Диаби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
Желтая карточка
Г. Бэрри
+3
ГОЛ! 2:2!
З. Найт
Пас отдал
Г. Бэрри
+3
Замена
Г. Клиши
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Бэрри
Желтая карточка
А. Диаби
ГОЛ! 0:2!
А. Диаби
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Сонг
ГОЛ! 0:1!
Н. Денилсон
Желтая карточка
К. Туре
Желтая карточка
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
39
Зэт Найт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
8
Александр Сонг
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-4-1
24
Фридель
39
Найт
33
Дэйвис
18
Бэрри
15
Янг
36
Янг
6
Рео-Кокер
19
Петров
14
Сидуэлл
20
Милнер
11
Агбонлахор
3-2-4-1
1
Альмуния
2
Туре
16
Сильвестр
36
Галлас
3
Санья
27
Эбуэ
8
Сонг
5
Диаби
14
Насри
15
Денилсон
32
ван Перси
14
Насри
3
Клиши
3
Клиши
14
Насри
8
Сонг
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Сонг
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
22
Лукаш Фабиански
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:10 (прямая)
Новости команд
Все
Астон Вилла
Арсенал
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+