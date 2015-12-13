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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 13 декабря 2015
Астон Вилла
13.12.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
7'
О. Жиру (П)
36'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Арсенал
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Синклейр
86'
84'
Замена
К. Чамберс
️️️️
М. Озил
Замена
Д. Грилиш
️️️️
И. Гуйе
77'
65'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
65'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Х. Кэмпбелл
Замена
К. Хиль
️️️️
Р. Жестеде
58'
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
М. Озил
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
10
Леандро Бакуна
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
(К)
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
15
Карлос Санчес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Скотт Синклейр
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4-2-2-2
1
Гьюзан
10
Бакуна
15
Лескотт
5
Окоре
21
Хаттон
15
Санчес
5
Гуйе
17
Верету
7
Синклейр
39
Жестеде
10
Айю
4-1-1-3-1
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
20
Фламини
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Озил
10
Кэмпбелл
9
Жиру
39
Жестеде
10
Хиль
10
Хиль
39
Жестеде
5
Гуйе
10
Грилиш
10
Грилиш
5
Гуйе
7
Синклейр
24
Траоре
24
Траоре
7
Синклейр
10
Кэмпбелл
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Кэмпбелл
10
Озил
12
Чамберс
12
Чамберс
10
Озил
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Реми Гард
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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