Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 14 апреля 2024
Арсенал
14.04.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
84'
Л. Бэйли
87'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Астон Вилла
87'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Зинченко
87'
84'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
Л. Динь
80'
Замена
А. Морено
️️️️
Н. Дзаньоло
Замена
Жоржиньо
️️️️
Г. Жезус
79'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
79'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
67'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
67'
Желтая карточка
К. Хаверц
63'
61'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
Желтая карточка
Габриэль
45'
Желтая карточка
Б. Уайт
36'
14'
Желтая карточка
М. Роджерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
29
Хаверц
4-2-3-1
1
Мартинес
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
12
Динь
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
10
Дзаньоло
19
Диаби
11
Уоткинс
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
9
Жезус
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
9
Жезус
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
47
Зинченко
9
Нкетиа
9
Нкетиа
47
Зинченко
10
Дзаньоло
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
10
Дзаньоло
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Микель Артета
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
3
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
7
Офсайды
5
1
Количество передач
444
421
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.13
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Астон Вилла
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:57
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
Вчера, 23:44
1
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:57
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
Вчера, 23:44
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+