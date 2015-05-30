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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 30 мая 2015
Арсенал
30.05.2015, суббота, 19:30
Англия. Кубок, Финал
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
39'
Т. Уолкотт
49'
А. Санчес
62'
П. Мертезакер
90+2'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Астон Вилла
ГОЛ! 4:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
90'
+2
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Санчес
89'
83'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Озил
77'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Т. Уолкотт
77'
71'
Замена
К. Санчес
️️️️
Э. Вествуд
68'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
К. Ричардсон
ГОЛ! 3:0!
П. Мертезакер
Пас отдал
М. Озил
62'
52'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
51'
Желтая карточка
Э. Вествуд
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
49'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Санчес
39'
36'
Желтая карточка
Ф. Делф
32'
Желтая карточка
А. Хаттон
14'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
(К)
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-1-2-2-1
24
Гивен
21
Хаттон
5
Окоре
12
Влаар
15
Ричардсон
8
Вествуд
18
Делф
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
10
Грилиш
20
Бентеке
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
32
Уолкотт
10
Уилшир
10
Уилшир
32
Уолкотт
10
Озил
9
Жиру
9
Жиру
10
Озил
8
Вествуд
15
Санчес
15
Санчес
8
Вествуд
15
Ричардсон
10
Бакуна
10
Бакуна
15
Ричардсон
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:25 (прямая)
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