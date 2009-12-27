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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 27 декабря 2009
Арсенал
27.12.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
66'
С. Фабрегас
82'
С. Фабрегас
90+1'
А. Диаби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
+3
Желтая карточка
Ф. Делф
ГОЛ! 3:0!
А. Диаби
+1
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Ф. Делф
️️️️
Л. Янг
Желтая карточка
К. Куэльяр
Желтая карточка
А. Сонг
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Эдуардо
Замена
Д. Карью
️️️️
Э. Хески
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Денилсон
Желтая карточка
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
АП
14
Самир Насри
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
АП
19
Эмил Хески
ЛФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
4-3-1-2
1
Альмуния
2
Траоре
4
Вермален
36
Галлас
3
Санья
8
Сонг
15
Денилсон
14
Насри
5
Диаби
28
Аршавин
9
Эдуардо
3-2-3-1-1
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
3
Куэльяр
36
Янг
3
Уорнок
20
Милнер
19
Петров
19
Даунинг
11
Агбонлахор
19
Хески
15
Денилсон
4
Фабрегас
4
Фабрегас
15
Денилсон
Фабрегас
21
Рэмзи
21
Рэмзи
Фабрегас
9
Эдуардо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Эдуардо
36
Янг
18
Делф
18
Делф
36
Янг
19
Хески
11
Карью
11
Карью
19
Хески
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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