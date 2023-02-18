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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Арсенал
Астон Вилла - Арсенал: обзор матча 18 февраля 2023
Астон Вилла
18.02.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 4
Завершен
Арсенал
6'
О. Уоткинс
32'
Ф. Коутиньо
16'
Б. Сака
61'
А. Зинченко
90+3'
Э. Мартинес (АГ)
90+8'
Г. Мартинелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Арсенал
90'
+8
ГОЛ! 2:4!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Ф. Виейра
90'
+5
Замена
Р. Холдинг
️️️️
М. Эдегор
90'
+5
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Э. Мартинес
Желтая карточка
Э. Мартинес
84'
79'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
79'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Джака
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
78'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
78'
68'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Луис
67'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Э. Буэндия
67'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Ф. Коутиньо
62'
61'
ГОЛ! 2:2!
А. Зинченко
Пас отдал
М. Эдегор
Желтая карточка
Д. Луис
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Б. Сака
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
А. Морено
32'
16'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сака
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Кэш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
8
Камара
7
МакГинн
11
Коутиньо
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
9
Нкетиа
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
10
Буэндия
18
Дендокер
18
Дендокер
10
Буэндия
11
Коутиньо
41
Рэмзи
41
Рэмзи
11
Коутиньо
12
Луис
17
Бэйли
17
Бэйли
12
Луис
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
8
Эдегор
6
Холдинг
6
Холдинг
8
Эдегор
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
34
Джака
20
Виейра
20
Виейра
34
Джака
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
Остались в запасе
Астон Вилла
Арсенал
1
Вильями Синисало
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Астон Вилла - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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