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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Астон Вилла
Арсенал - Астон Вилла: обзор матча 22 сентября 2019
Арсенал
22.09.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
59'
Н. Пепе (П)
81'
К. Чамберс
84'
П. Обамеянг
20'
Д. МакГинн
60'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Астон Вилла
Желтая карточка
П. Обамеянг
90'
+5
Желтая карточка
Б. Лено
90'
+2
86'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
А. Эль-Гази
Желтая карточка
Н. Пепе
85'
85'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
М. Накамба
ГОЛ! 3:2!
П. Обамеянг
84'
83'
Желтая карточка
Б. Энгелс
ГОЛ! 2:2!
К. Чамберс
81'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Себальос
72'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Г. Джака
72'
68'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Трезеге
60'
ГОЛ! 1:2!
Уэсли
Пас отдал
Д. Грилиш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Пепе
59'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Б. Сака
46'
Желтая карточка
М. Гендузи
44'
Вторая желтая
Э. Мэйтленд-Найлс
41'
Желтая карточка
Г. Джака
35'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГинн
Пас отдал
А. Эль-Гази
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Месут Озил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
24
Хота
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лено
23
Колашинац
4
Луис
19
Папастатопулос
34
Джака
6
Гендузи
25
Себальос
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сака
7
Обамеянг
19
Пепе
4-2-3-1
22
Хитон
24
Жилберт
3
Энгелс
2
Мингс
3
Тэйлор
7
МакГинн
6
Накамба
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Трезеге
7
Уэсли
7
Сака
12
Чамберс
12
Чамберс
7
Сака
25
Себальос
34
Торрейра
34
Торрейра
25
Себальос
34
Джака
28
Уиллок
28
Уиллок
34
Джака
7
Трезеге
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
7
Трезеге
6
Накамба
14
Хурихейн
14
Хурихейн
6
Накамба
21
Эль-Гази
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Арсенал
Астон Вилла
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
10
Месут Озил
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
24
Хота
ПВ
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
10
Месут Озил
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Арсенал - Астон Вилла
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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