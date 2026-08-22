Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брайтон» – «Астон Вилла»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

22 августа 2026 8:52
Брайтон - Астон Вилла
23 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.24
победа «Брайтона»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1 тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Астон Виллой» пройдет 23 августа 2026 года в Брайтоне на «Фолмер AMEX Стэдиум». Хозяева подходят к игре на фоне трeх домашних побед и трeх сухих матчей подряд, что создаeт прочный фундамент для старта сезона. Гости, напротив, проиграли три последних встречи, хотя имеют преимущество в личных встречах – три победы подряд над Брайтоном. Кто окажется сильнее – хозяева, набравшие отличный ход, или гости, которые традиционно доминируют в этом противостоянии и способны переломить свою неудачную серию?

Кто победит в матче

«Брайтон» подходит к игре в отличной форме, особенно на своeм поле. Команда выиграла три последних домашних матча и в трeх последних играх вообще не пропускала, что говорит о надeжной обороне. В атаке «Брайтон» стабилен: в среднем за последние пять матчей он забивает 1,60 гола, а его защита пропускает 1,20 мяча. Эти показатели позволяют хозяевам чувствовать себя уверенно против любого соперника. В предсезонных товарищеских встречах «Брайтон» обыграл «Болонью» (1:0), «Рому» (3:0) и «Страсбур» (4:3), а также сыграл вничью с «Тромсе» (0:0) в Лиге Конференций. Домашняя поддержка и сухая серия в обороне делают «Брайтон» серьeзным претендентом на победу в стартовом туре.

«Астон Вилла» подходит к матчу с противоположными настроениями – три поражения подряд, последнее из которых – в Суперкубке Европы от ПСЖ (1:2). Однако гости имеют богатый опыт и умеют забивать: в 13 последних матчах они неизменно поражали ворота соперников, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Проблема «Виллы» – оборона: команда пропускает в шести последних матчах, а в среднем за пять игр пропускает 2,20 мяча. В очных встречах с «Брайтоном» «Астон Вилла» имеет подавляющее преимущество – три победы подряд и 16 побед в 27 матчах. Однако текущие проблемы в защите могут свести на нет это историческое преимущество, особенно против организованной обороны хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на историческое превосходство «Астон Виллы» в очных встречах, текущая форма и домашняя стабильность «Брайтона» дают ему явное преимущество. Оборона гостей слишком уязвима, а хозяева не пропускают уже три матча. Наиболее вероятный исход – победа «Брайтона» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Астон Вилла» имеет значительное преимущество: 16 побед против трeх у «Брайтона», ещe 8 матчей завершились вничью. Более того, гости выиграли три последних очных встречи, включая победу на «Фолмер AMEX» в декабре 2025 года (4:3). Однако сейчас ситуация иная: «Брайтон» находится в отличной домашней форме и не пропускает, тогда как «Астон Вилла» проиграла три последних матча и имеет серьeзные проблемы в обороне. Это может перевесить исторический фактор и позволить хозяевам прервать неудачную серию против этого соперника.

Личные встречи
Побед - 3 (16%)
Ничьих - 5 (26%)
Побед - 11 (58%)
22
Забитых мячей
36
1.16
В среднем за матч
1.89
4:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон
3 : 4
03.12.2025
Астон Вилла
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
2 : 2
30.12.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брайтон
4 : 0
23.08.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
1 : 0
11.02.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон
3 : 4
03.12.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Брайтон
0 : 3
02.04.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
2 : 2
30.12.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
1 : 0
05.05.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
6 : 1
30.09.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2 : 1
28.05.2023
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон
1 : 2
13.11.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брайтон
0 : 2
26.02.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
2 : 0
20.11.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон
0 : 0
13.02.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 2
21.11.2020
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Брайтон
1 : 1
18.01.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
19.10.2019
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Брайтон
1 : 3
25.09.2019
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Астон Вилла
1 : 1
07.05.2017
Брайтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брайтон
1 : 1
18.11.2016
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/16 финала
Астон Вилла
3 : 2
23.01.2010
Брайтон
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
35
Малик Ялкуйе
ЦП
36
Zadok Yohanna
ЦП
12
Дэвид Промис
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Астон Вилла
1
Зион Сузуки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Тристон Роу
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Лука Линч
ПВ
27
Брэдли Барроуз
ПВ
47
Алиссон Эдвард
ПВ
3-1-5-1
1
Вербрюгген
44
Вушкович
5
Данк
21
Боскальи
8
Хиншелвуд
27
Виффер
13
Гросс
26
Аяри
25
Гомес
29
Де Куйпер
10
Рюттер
4-1-4-1
40
Бизот
2
Кэш
3
Линделеф
14
Торрес
22
Матсен
8
Камара
7
МакГинн
6
Баркли
53
Хеммингс
35
Гомес
10
Буэндия
26
Аяри
20
Коштинья
20
Коштинья
26
Аяри
8
Хиншелвуд
19
Костулас
19
Костулас
8
Хиншелвуд
29
Де Куйпер
15
Осман
15
Осман
29
Де Куйпер
25
Гомес
35
Ялкуйе
35
Ялкуйе
25
Гомес
14
Торрес
2
Мингс
2
Мингс
14
Торрес
6
Баркли
26
Богарде
26
Богарде
6
Баркли
22
Матсен
13
Руджери
13
Руджери
22
Матсен
10
Буэндия
17
Гарначо
17
Гарначо
10
Буэндия
7
МакГинн
47
Эдвард
47
Эдвард
7
МакГинн
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
12
Дэвид Промис
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
20
Лука Линч
ПВ
1
Зион Сузуки
ВР
2
Тристон Роу
ПЗ
27
Брэдли Барроуз
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Дэвид Промис
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
36
Zadok Yohanna
ЦП
Остались в запасе
20
Лука Линч
ПВ
1
Зион Сузуки
ВР
2
Тристон Роу
ПЗ
27
Брэдли Барроуз
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
Точно не сыграют
Карлос Балеба
ЦП
Каору Митома
ЛВ
Стефанос Цимас
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Янкуба Минте
ПВ
Мэтт О'Райли
ЦП
Астон Вилла
Точно не сыграют
Леон Бэйли
ЦФ
Йоан Манзамби
ЦП
Эмилиано Мартинес
ВР
Брайан Маджо
ЦФ
Амаду Онана
ОП
Олли Уоткинс
ЦФ
Тэмми Абрахам
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Брайтона» в основное время. Домашняя серия из трeх побед, надeжная оборона, а также проблемы «Астон Виллы» в защите и серия поражений делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Брайтона» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Брайтона» с коэффициентом 2,24. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Астон Виллой» состоится 23 августа 2026 года в Брайтоне на «Фолмер AMEX Стэдиум» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн.

2.24
победа «Брайтона»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Брайтон
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+