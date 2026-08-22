Матч 1 тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Астон Виллой» пройдет 23 августа 2026 года в Брайтоне на «Фолмер AMEX Стэдиум». Хозяева подходят к игре на фоне трeх домашних побед и трeх сухих матчей подряд, что создаeт прочный фундамент для старта сезона. Гости, напротив, проиграли три последних встречи, хотя имеют преимущество в личных встречах – три победы подряд над Брайтоном. Кто окажется сильнее – хозяева, набравшие отличный ход, или гости, которые традиционно доминируют в этом противостоянии и способны переломить свою неудачную серию?

Кто победит в матче

«Брайтон» подходит к игре в отличной форме, особенно на своeм поле. Команда выиграла три последних домашних матча и в трeх последних играх вообще не пропускала, что говорит о надeжной обороне. В атаке «Брайтон» стабилен: в среднем за последние пять матчей он забивает 1,60 гола, а его защита пропускает 1,20 мяча. Эти показатели позволяют хозяевам чувствовать себя уверенно против любого соперника. В предсезонных товарищеских встречах «Брайтон» обыграл «Болонью» (1:0), «Рому» (3:0) и «Страсбур» (4:3), а также сыграл вничью с «Тромсе» (0:0) в Лиге Конференций. Домашняя поддержка и сухая серия в обороне делают «Брайтон» серьeзным претендентом на победу в стартовом туре.

«Астон Вилла» подходит к матчу с противоположными настроениями – три поражения подряд, последнее из которых – в Суперкубке Европы от ПСЖ (1:2). Однако гости имеют богатый опыт и умеют забивать: в 13 последних матчах они неизменно поражали ворота соперников, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. Проблема «Виллы» – оборона: команда пропускает в шести последних матчах, а в среднем за пять игр пропускает 2,20 мяча. В очных встречах с «Брайтоном» «Астон Вилла» имеет подавляющее преимущество – три победы подряд и 16 побед в 27 матчах. Однако текущие проблемы в защите могут свести на нет это историческое преимущество, особенно против организованной обороны хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на историческое превосходство «Астон Виллы» в очных встречах, текущая форма и домашняя стабильность «Брайтона» дают ему явное преимущество. Оборона гостей слишком уязвима, а хозяева не пропускают уже три матча. Наиболее вероятный исход – победа «Брайтона» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Астон Вилла» имеет значительное преимущество: 16 побед против трeх у «Брайтона», ещe 8 матчей завершились вничью. Более того, гости выиграли три последних очных встречи, включая победу на «Фолмер AMEX» в декабре 2025 года (4:3). Однако сейчас ситуация иная: «Брайтон» находится в отличной домашней форме и не пропускает, тогда как «Астон Вилла» проиграла три последних матча и имеет серьeзные проблемы в обороне. Это может перевесить исторический фактор и позволить хозяевам прервать неудачную серию против этого соперника.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Брайтона» в основное время. Домашняя серия из трeх побед, надeжная оборона, а также проблемы «Астон Виллы» в защите и серия поражений делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона вряд ли выдержит давление «Брайтона» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Брайтона» с коэффициентом 2,24. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Астон Виллой» состоится 23 августа 2026 года в Брайтоне на «Фолмер AMEX Стэдиум» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.