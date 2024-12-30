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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брайтон
Астон Вилла - Брайтон: обзор матча 30 декабря 2024
Астон Вилла
30.12.2024, понедельник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
36'
О. Уоткинс (П)
47'
М. Роджерс
12'
С. Адингра
81'
Т. Лэмпти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Брайтон
90'
+2
Желтая карточка
Игор
86'
Замена
Я. Модер
️️️️
К. Балеба
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
83'
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Камара
83'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Ю. Тилеманс
83'
81'
ГОЛ! 2:2!
Т. Лэмпти
Пас отдал
Ж. Педро
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Л. Бэйли
77'
72'
Желтая карточка
К. Балеба
69'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Я. Аяри
58'
Замена
Я. Минте
️️️️
Б. Груда
58'
Замена
К. Митома
️️️️
С. Адингра
58'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Х. Энкисо
ГОЛ! 2:1!
М. Роджерс
Пас отдал
О. Уоткинс
47'
45'
+7
Желтая карточка
Я. Аяри
Желтая карточка
Т. Мингс
45'
+3
Желтая карточка
М. Роджерс
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Уоткинс
36'
Замена
Т. Мингс
️️️️
П. Торрес
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Адингра
Пас отдал
Ж. Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
26
Ясин Аяри
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-2-3-1
1
Вербрюгген
48
Лэмпти
5
Данк
44
Игор
6
ван Хеке
26
Аяри
20
Балеба
10
Энкисо
10
Груда
7
Адингра
9
Педро
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
14
Торрес
5
Мингс
5
Мингс
14
Торрес
8
Камара
24
Онана
24
Онана
8
Камара
18
Тилеманс
6
Баркли
6
Баркли
18
Тилеманс
17
Бэйли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Бэйли
20
Балеба
7
Модер
7
Модер
20
Балеба
26
Аяри
33
О'Райли
33
О'Райли
26
Аяри
7
Адингра
22
Митома
22
Митома
7
Адингра
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
10
Энкисо
10
Рюттер
10
Рюттер
10
Энкисо
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
1
Робин Ольсен
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
2
3
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
9
14
Офсайды
2
0
Количество передач
477
319
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.12
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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