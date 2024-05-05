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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Астон Вилла
Брайтон - Астон Вилла: обзор матча 05 мая 2024
Брайтон
05.05.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
87'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Астон Вилла
90'
+9
Желтая карточка
М. Кэш
Замена
В. Барко
️️️️
С. Адингра
90'
+3
90'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Конса
90'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
Замена
Я. Модер
️️️️
Д. Уэлбек
88'
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
88'
Пенальти не реализован!
Ж. Педро
87'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
87'
73'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
Желтая карточка
С. Адингра
63'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Ф. Буонанотте
61'
Желтая карточка
П. Гросс
49'
26'
Замена
М. Кэш
️️️️
М. Роджерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-2-2-2
1
Вербрюгген
34
Велтман
5
Данк
4
Уэбстер
44
Игор
6
Гилмор
13
Гросс
7
Адингра
10
Буонанотте
9
Педро
18
Уэлбек
4-1-1-2-2
1
Ольсен
34
Карлос
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
7
Адингра
4
Барко
4
Барко
7
Адингра
18
Уэлбек
7
Модер
7
Модер
18
Уэлбек
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
10
Буонанотте
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Буонанотте
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
15
Конса
12
Чамберс
12
Чамберс
15
Конса
17
Роджерс
2
Кэш
2
Кэш
17
Роджерс
19
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
19
Диаби
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
46
Джо Гаучи
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
3
1
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
10
Офсайды
4
1
Количество передач
480
439
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.69
0.06
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Фалмер
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