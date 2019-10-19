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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брайтон
Астон Вилла - Брайтон: обзор матча 19 октября 2019
Астон Вилла
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
45+2'
Д. Грилиш
90+4'
М. Таргетт
21'
А. Уэбстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Брайтон
ГОЛ! 2:1!
М. Таргетт
Пас отдал
Д. Грилиш
90'
+4
87'
Желтая карточка
С. Мач
81'
Замена
С. Альсате
️️️️
Н. Мопе
Замена
К. Дэвис
️️️️
Уэсли
76'
Замена
Д. Луис
️️️️
А. Эль-Гази
76'
70'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
М. Монтойя
Замена
Трезеге
️️️️
К. Хурихейн
63'
53'
Желтая карточка
М. Монтойя
46'
Замена
С. Мач
️️️️
А. Коннолли
ГОЛ! 1:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Ф. Жилберт
45'
+2
35'
Вторая желтая
А. Муй
30'
Желтая карточка
А. Муй
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Уэбстер
Пас отдал
П. Гросс
Желтая карточка
К. Хурихейн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Уэсли
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
11
Нил Мопе
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
3-2-3-2
22
Хитон
3
Энгелс
2
Мингс
7
Уэсли
23
Таргетт
24
Жилберт
6
Накамба
14
Хурихейн
7
МакГинн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
3-2-4-1
13
Райан
33
Берн
5
Данк
4
Уэбстер
33
Монтойя
11
Мопе
24
Проппер
16
Стивенс
13
Гросс
13
Муй
10
Коннолли
21
Эль-Гази
12
Луис
12
Луис
21
Эль-Гази
14
Хурихейн
7
Трезеге
7
Трезеге
14
Хурихейн
7
Уэсли
9
Дэвис
9
Дэвис
7
Уэсли
10
Коннолли
7
Мач
7
Мач
10
Коннолли
33
Монтойя
25
Даффи
25
Даффи
33
Монтойя
11
Мопе
7
Альсате
7
Альсате
11
Мопе
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
27
Дэвид Баттон
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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