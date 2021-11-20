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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брайтон
Астон Вилла - Брайтон: обзор матча 20 ноября 2021
Астон Вилла
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
84'
О. Уоткинс
88'
Т. Мингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Брайтон
Желтая карточка
Э. Конса
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
89'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
П. Гросс
ГОЛ! 2:0!
Т. Мингс
88'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Э. Янг
84'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Д. Рэмзи
84'
79'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Т. Лэмпти
Замена
Э. Янг
️️️️
Э. Буэндия
74'
67'
Желтая карточка
А. Уэбстер
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Ингс
66'
65'
Замена
С. Мач
️️️️
М. Кукурелья
Желтая карточка
М. Накамба
59'
49'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
7
МакГинн
41
Рэмзи
28
Ингс
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-2-3-2
23
Стил
5
Данк
25
Даффи
4
Уэбстер
48
Лэмпти
17
Кукурелья
13
Гросс
28
Биссума
7
Модер
10
Лаллана
19
Троссард
10
Буэндия
15
Янг
15
Янг
10
Буэндия
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
41
Рэмзи
28
Ингс
17
Бэйли
17
Бэйли
28
Ингс
17
Кукурелья
7
Мач
7
Мач
17
Кукурелья
13
Гросс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
13
Гросс
48
Лэмпти
11
Мопе
11
Мопе
48
Лэмпти
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
37
Кьел Шерпен
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
37
Кьел Шерпен
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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