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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Астон Вилла
Брайтон - Астон Вилла: обзор матча 13 февраля 2021
Брайтон
13.02.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Астон Вилла
89'
Желтая карточка
М. Сансон
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Н. Мопе
80'
Желтая карточка
Л. Троссард
77'
76'
Замена
М. Сансон
️️️️
Р. Баркли
70'
Желтая карточка
Д. Луис
66'
Замена
Трезеге
️️️️
Б. Траоре
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Альсате
62'
61'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
М. Кэш
21'
Желтая карточка
Д. Грилиш
Желтая карточка
С. Альсате
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-4-2
97
Санчес
4
Уайт
33
Берн
34
Велтман
5
Данк
13
Гросс
7
Альсате
10
Мак Аллистер
28
Биссума
11
Мопе
19
Троссард
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
6
Баркли
11
Траоре
10
Грилиш
11
Уоткинс
7
Альсате
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Альсате
11
Мопе
18
Уэлбек
18
Уэлбек
11
Мопе
2
Кэш
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
2
Кэш
6
Баркли
8
Сансон
8
Сансон
6
Баркли
11
Траоре
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Траоре
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
7
Якуб Модер
ЦП
33
Михал Карбовник
ПЗ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
7
Якуб Модер
ЦП
33
Михал Карбовник
ПЗ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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