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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Астон Вилла
Брайтон - Астон Вилла: обзор матча 13 ноября 2022
Брайтон
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
1'
А. Мак Аллистер
20'
Д. Ингс (П)
54'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Астон Вилла
90'
+8
Желтая карточка
Д. МакГинн
90'
+8
Желтая карточка
Э. Мартинес
85'
Желтая карточка
Б. Камара
84'
Желтая карточка
Э. Янг
83'
Замена
К. Арчер
️️️️
Д. Ингс
82'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Л. Динь
82'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Луис
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
П. Эступиньян
81'
80'
Желтая карточка
Л. Бэйли
79'
Желтая карточка
М. Кэш
74'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Э. Буэндия
68'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Й. Велтман
️️️️
Х. Энкисо
59'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Д. Уэлбек
59'
Желтая карточка
М. Кайседо
57'
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Луис
26'
Желтая карточка
Т. Мингс
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ингс
Замена
Х. Энкисо
️️️️
А. Лаллана
5'
ГОЛ! 1:0!
А. Мак Аллистер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-1-2-3-1
97
Санчес
2
Эступиньян
5
Данк
6
Колуилл
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
18
Уэлбек
4-2-1-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
12
Динь
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
10
Буэндия
28
Ингс
Энкисо
34
Велтман
34
Велтман
Энкисо
2
Эступиньян
48
Лэмпти
48
Лэмпти
2
Эступиньян
10
Лаллана
10
Энкисо
10
Энкисо
10
Лаллана
18
Уэлбек
26
Ундав
26
Ундав
18
Уэлбек
12
Динь
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
12
Динь
41
Рэмзи
15
Янг
15
Янг
41
Рэмзи
12
Луис
18
Дендокер
18
Дендокер
12
Луис
28
Ингс
9
Арчер
9
Арчер
28
Ингс
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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