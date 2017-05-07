Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Брайтон
Астон Вилла - Брайтон: обзор матча 07 мая 2017
Астон Вилла
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
89'
Д. Грилиш
64'
Г. Мюррэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Брайтон
90'
Замена
Т. Хемед
️️️️
С. Бэлдок
ГОЛ! 1:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Н. Тэйлор
89'
81'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Бруно
Замена
Т. Элфик
️️️️
Ж. Амави
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Мюррэй
Красная карточка
Н. Бэйкер
63'
61'
Замена
С. Мач
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Грилиш
️️️️
А. Адома
61'
Замена
К. Дэвис
️️️️
С. Хоган
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-2-4-1
26
Джонстон
17
Бэйкер
17
Честер
14
Бри
3
Тэйлор
23
Амави
37
Адома
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
10
Бакуна
25
Хоган
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
23
Томори
5
Данк
15
Поконьоли
16
Стивенс
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
18
Мерфи
9
Бэлдок
39
Мюррэй
23
Амави
4
Элфик
4
Элфик
23
Амави
37
Адома
10
Грилиш
10
Грилиш
37
Адома
25
Хоган
9
Дэвис
9
Дэвис
25
Хоган
18
Мерфи
7
Мач
7
Мач
18
Мерфи
2
Бруно
23
Росеньор
23
Росеньор
2
Бруно
9
Бэлдок
10
Хемед
10
Хемед
9
Бэлдок
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Брайтон
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+