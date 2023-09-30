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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брайтон
Астон Вилла - Брайтон: обзор матча 30 сентября 2023
Астон Вилла
30.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
6 : 1
Завершен
Брайтон
14'
О. Уоткинс
21'
О. Уоткинс
26'
П. Эступиньян (АГ)
65'
О. Уоткинс
85'
Д. Рэмзи
90+7'
Д. Луис
50'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Брайтон
ГОЛ! 6:1!
Д. Луис
90'
+7
Желтая карточка
Д. Дуран
90'
+5
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Б. Камара
90'
87'
Замена
К. Балеба
️️️️
Д. Хиншелвуд
ГОЛ! 5:1!
Д. Рэмзи
Пас отдал
О. Уоткинс
85'
84'
Желтая карточка
К. Митома
79'
Желтая карточка
Л. Данк
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
79'
72'
Желтая карточка
А. Фати
ГОЛ! 4:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. МакГинн
65'
62'
Замена
С. Адингра
️️️️
С. Мач
Желтая карточка
Э. Конса
57'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Н. Дзаньоло
57'
50'
ГОЛ! 3:1!
А. Фати
Пас отдал
Ж. Педро
46'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
П. Эступиньян
46'
Замена
А. Фати
️️️️
Э. Фергюсон
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Уэлбек
39'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Л. Динь
32'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
П. Эступиньян
Пас отдал
М. Диаби
26'
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Диаби
21'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Кэш
14'
Желтая карточка
Д. Луис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
10
Дзаньоло
11
Уоткинс
4-1-1-2-2
23
Стил
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
6
Гилмор
7
Мач
22
Митома
18
Уэлбек
11
Фергюсон
8
Камара
18
Тилеманс
18
Тилеманс
8
Камара
10
Дзаньоло
41
Рэмзи
41
Рэмзи
10
Дзаньоло
19
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
19
Диаби
2
Эступиньян
48
Лэмпти
48
Лэмпти
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
20
Балеба
20
Балеба
8
Хиншелвуд
11
Фергюсон
31
Фати
31
Фати
11
Фергюсон
7
Мач
7
Адингра
7
Адингра
7
Мач
18
Уэлбек
9
Педро
9
Педро
18
Уэлбек
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
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