Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брайтон
Астон Вилла - Брайтон: обзор матча 21 ноября 2020
Астон Вилла
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
47'
Э. Конса
12'
Д. Уэлбек
56'
С. Мач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Брайтон
90'
+6
Замена
Д. Моламби
️️️️
П. Гросс
Желтая карточка
Д. Грилиш
90'
+1
90'
+1
Вторая желтая
Т. Лэмпти
88'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
80'
Замена
Д. Берн
️️️️
Н. Мопе
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Луис
75'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Траоре
74'
69'
Желтая карточка
И. Биссума
56'
ГОЛ! 1:2!
С. Мач
Пас отдал
П. Гросс
ГОЛ! 1:1!
Э. Конса
Пас отдал
Б. Траоре
47'
46'
Замена
Й. Велтман
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
М. Таргетт
44'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Лаллана
Замена
Б. Траоре
️️️️
Р. Баркли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
15
Луис
7
МакГинн
6
Баркли
10
Грилиш
7
Трезеге
11
Уоткинс
4-2-2-2
13
Райан
4
Уэбстер
48
Лэмпти
4
Уайт
5
Данк
13
Гросс
28
Биссума
7
Мач
10
Лаллана
18
Уэлбек
11
Мопе
15
Луис
14
Хурихейн
14
Хурихейн
15
Луис
6
Баркли
11
Траоре
11
Траоре
6
Баркли
Траоре
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
Траоре
10
Лаллана
34
Велтман
34
Велтман
10
Лаллана
11
Мопе
33
Берн
33
Берн
11
Мопе
13
Гросс
8
Моламби
8
Моламби
13
Гросс
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Брайтон
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+