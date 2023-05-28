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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брайтон
Астон Вилла - Брайтон: обзор матча 28 мая 2023
Астон Вилла
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
8'
Д. Луис
26'
О. Уоткинс
38'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Брайтон
88'
Желтая карточка
П. Гросс
73'
Желтая карточка
М. Кайседо
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Бэйли
69'
Желтая карточка
Д. МакГинн
67'
65'
Замена
К. Митома
️️️️
Х. Энкисо
65'
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
А. Уэбстер
63'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
46'
Замена
М. Кайседо
️️️️
Я. Аяри
46'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Й. Велтман
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ундав
Пас отдал
П. Гросс
Желтая карточка
Т. Мингс
37'
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Рэмзи
26'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
24'
Желтая карточка
М. Кэш
22'
12'
Желтая карточка
Д. Ундав
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Пас отдал
Д. Рэмзи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Джек Хиншелвуд
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
3-3-2-2
23
Стил
4
Уэбстер
6
Колуилл
34
Велтман
13
Гросс
10
Мак Аллистер
26
Аяри
10
Энкисо
10
Буонанотте
26
Ундав
11
Фергюсон
17
Бэйли
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Бэйли
26
Аяри
25
Кайседо
25
Кайседо
26
Аяри
34
Велтман
2
Эступиньян
2
Эступиньян
34
Велтман
4
Уэбстер
6
ван Хеке
6
ван Хеке
4
Уэбстер
10
Энкисо
22
Митома
22
Митома
10
Энкисо
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
38
Том МакГилл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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