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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Астон Вилла
Брайтон - Астон Вилла: обзор матча 26 февраля 2022
Брайтон
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
17'
М. Кэш
68'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Астон Вилла
83'
Желтая карточка
Э. Мартинес
79'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Ингс
72'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Луис
68'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Т. Мингс
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Я. Модер
63'
Желтая карточка
Й. Велтман
58'
Желтая карточка
И. Биссума
57'
40'
Желтая карточка
О. Уоткинс
40'
Желтая карточка
Т. Мингс
25'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Л. Троссард
25'
19'
Желтая карточка
М. Кэш
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Кэш
Желтая карточка
М. Кукурелья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
5
Данк
34
Велтман
48
Лэмпти
10
Мак Аллистер
28
Биссума
7
Модер
19
Троссард
7
Мач
11
Мопе
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
5
Мингс
15
Конса
12
Динь
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
28
Ингс
11
Уоткинс
7
Модер
18
Уэлбек
18
Уэлбек
7
Модер
28
Ингс
15
Янг
15
Янг
28
Ингс
12
Луис
8
Сансон
8
Сансон
12
Луис
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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