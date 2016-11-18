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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Астон Вилла
Брайтон - Астон Вилла: обзор матча 18 ноября 2016
Брайтон
18.11.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
45'
Г. Мюррэй
20'
Н. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Астон Вилла
90'
Желтая карточка
Д. Коджиа
Желтая карточка
Л. Данк
90'
Замена
О. Норвуд
️️️️
А. Кноккарт
80'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Бэлдок
72'
67'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Г. Гарднер
58'
Желтая карточка
Э. Вествуд
55'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 1:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
С. Бэлдок
45'
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бэйкер
Пас отдал
А. Адома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
13
Бонг
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
16
Стивенс
14
Сидуэлл
38
Скалак
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Бэлдок
4-1-3-2
95
Голлини
17
Бэйкер
17
Честер
21
Хаттон
23
Амави
8
Вествуд
37
Адома
15
Йединак
20
Гарднер
11
Агбонлахор
26
Коджиа
93
Кноккарт
10
Норвуд
10
Норвуд
93
Кноккарт
9
Бэлдок
18
Мерфи
18
Мерфи
9
Бэлдок
20
Гарднер
10
Грилиш
10
Грилиш
20
Гарднер
11
Агбонлахор
10
Айю
10
Айю
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Фалмер
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