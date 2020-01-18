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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Астон Вилла
Брайтон - Астон Вилла: обзор матча 18 января 2020
Брайтон
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
38'
Л. Троссард
75'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Астон Вилла
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
К. Хурихейн
Желтая карточка
А. Уэбстер
90'
+1
86'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
М. Накамба
81'
Желтая карточка
М. Накамба
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Л. Троссард
81'
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Муй
81'
75'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. Луис
68'
Замена
Д. Луис
️️️️
Д. Дринкуотер
Замена
М. Монтойя
️️️️
А. Коннолли
68'
67'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Трезеге
Желтая карточка
Л. Данк
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Н. Мопе
38'
14'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
3-4-3
13
Райан
13
Бернардо
5
Данк
4
Уэбстер
13
Муй
24
Проппер
7
Альсате
16
Стивенс
19
Троссард
11
Мопе
10
Коннолли
3-2-2-3
25
Рейна
15
Конса
2
Мингс
30
Хаус
24
Жилберт
23
Таргетт
4
Дринкуотер
6
Накамба
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Трезеге
10
Коннолли
33
Монтойя
33
Монтойя
10
Коннолли
13
Муй
13
Гросс
13
Гросс
13
Муй
19
Троссард
39
Мюррэй
39
Мюррэй
19
Троссард
7
Трезеге
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Трезеге
4
Дринкуотер
12
Луис
12
Луис
4
Дринкуотер
6
Накамба
14
Хурихейн
14
Хурихейн
6
Накамба
Остались в запасе
Брайтон
Астон Вилла
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
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