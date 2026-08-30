В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна

Пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о ситуации с Арсеном Захаряном.

Ранее стало известно, что российский полузащитник рассердился из-за невыхода на замену в матче с «Эспаньолом» и ушел в раздевалку до финального свистка.

– Правда ли, что Захарян разозлился и ушел в раздевалку после того, как понял, что не выйдет на поле? Будут ли к нему применены санкции?

– Он сходил в туалет, а затем вернулся. Это все, что произошло.