Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Брентфордом» пройдет 30 августа 2026 года в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Обе команды стартовали с побед: хозяева обыграли «Ноттингем Форест» (1:0), гости разгромили «Тоттенхэм» (3:0). При этом «Лидс» имеет впечатляющую оборону – три сухих матча подряд, а «Брентфорд» демонстрирует феноменальную атаку – в среднем 4,20 гола за последние пять игр. В очных встречах последние три матча завершились вничью, и «Брентфорд» не уступает «Лидсу» в шести из восьми последних игр. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на надежную защиту, или гости, которые набрали невероятный ход в атаке?

Кто победит в матче

«Лидс» подходит к игре с образцовой обороной. Команда не пропускает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,20 гола – лучший показатель в лиге. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в восьми последних встречах, а в среднем за пять игр приносят 2,00 гола. В стартовом туре «Лидс» минимально переиграл «Ноттингем Форест» (1:0), подтвердив свою способность побеждать при минимальном счете. В очных встречах с «Брентфордом» на «Элланд Роуд» хозяева часто играют вничью, и три последние встречи между командами завершились мировым исходом. Однако их сухая серия и домашняя поддержка дают им уверенность, что они смогут сдержать атакующий потенциал гостей.

«Брентфорд» находится в феноменальной атакующей форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 4,20 гола – это лучший показатель в Премьер-лиге. В стартовом туре они разгромили «Тоттенхэм» (3:0), а в Кубке лиги уничтожили «Бирмингем» (6:1), подтвердив свою грозную атакующую мощь. Оборона гостей также действует надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В очных встречах с «Лидсом» «Брентфорд» не уступает в шести из восьми последних матчей и забивает в шести последних встречах с этим соперником. Гости уверенно играют на выезде и имеют психологическое преимущество над хозяевами, но их ждет серьезное испытание против организованной защиты «Лидса».

Итоговый вывод: обе команды подходят к матчу в отличной форме, но «Лидс» делает ставку на надежную оборону, а «Брентфорд» – на атакующую мощь. Очная статистика последних лет указывает на ничейный исход, и учитывая, что обе команды редко проигрывают в последнее время, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Форма и история личных встреч

В последних трeх очных матчах между «Лидсом» и «Брентфордом» неизменно фиксировалась ничья (0:0, 1:1, 0:0). При этом «Брентфорд» не проигрывает в шести из восьми последних встреч и забивает в шести из них. Текущая форма «Лидса» – три сухих матча подряд, тогда как «Брентфорд» забивает в шести последних играх и выиграл четыре из них. Это создаeт предпосылки для результативного противостояния, но история встреч говорит о том, что соперники часто не выявляют победителя в основное время.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Лидс» обладает лучшей обороной в лиге и не пропускает в трeх последних матчах, а «Брентфорд» показывает потрясающую результативность, но в очных встречах последние три игры завершились вничью. Обе команды редко проигрывают в последнее время, и их сильные стороны уравновешивают друг друга, что делает мировой исход наиболее логичным. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Брентфордом» состоится 30 августа 2026 года в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.