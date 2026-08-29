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«Лидс» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

29 августа 2026 8:30
Лидс - Брентфорд
30 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.50
Ничья
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Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Брентфордом» пройдет 30 августа 2026 года в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Обе команды стартовали с побед: хозяева обыграли «Ноттингем Форест» (1:0), гости разгромили «Тоттенхэм» (3:0). При этом «Лидс» имеет впечатляющую оборону – три сухих матча подряд, а «Брентфорд» демонстрирует феноменальную атаку – в среднем 4,20 гола за последние пять игр. В очных встречах последние три матча завершились вничью, и «Брентфорд» не уступает «Лидсу» в шести из восьми последних игр. Кто окажется сильнее в этом противостоянии – хозяева, опирающиеся на надежную защиту, или гости, которые набрали невероятный ход в атаке?

Кто победит в матче

«Лидс» подходит к игре с образцовой обороной. Команда не пропускает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,20 гола – лучший показатель в лиге. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в восьми последних встречах, а в среднем за пять игр приносят 2,00 гола. В стартовом туре «Лидс» минимально переиграл «Ноттингем Форест» (1:0), подтвердив свою способность побеждать при минимальном счете. В очных встречах с «Брентфордом» на «Элланд Роуд» хозяева часто играют вничью, и три последние встречи между командами завершились мировым исходом. Однако их сухая серия и домашняя поддержка дают им уверенность, что они смогут сдержать атакующий потенциал гостей.

«Брентфорд» находится в феноменальной атакующей форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 4,20 гола – это лучший показатель в Премьер-лиге. В стартовом туре они разгромили «Тоттенхэм» (3:0), а в Кубке лиги уничтожили «Бирмингем» (6:1), подтвердив свою грозную атакующую мощь. Оборона гостей также действует надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В очных встречах с «Лидсом» «Брентфорд» не уступает в шести из восьми последних матчей и забивает в шести последних встречах с этим соперником. Гости уверенно играют на выезде и имеют психологическое преимущество над хозяевами, но их ждет серьезное испытание против организованной защиты «Лидса».

Итоговый вывод: обе команды подходят к матчу в отличной форме, но «Лидс» делает ставку на надежную оборону, а «Брентфорд» – на атакующую мощь. Очная статистика последних лет указывает на ничейный исход, и учитывая, что обе команды редко проигрывают в последнее время, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Форма и история личных встреч

В последних трeх очных матчах между «Лидсом» и «Брентфордом» неизменно фиксировалась ничья (0:0, 1:1, 0:0). При этом «Брентфорд» не проигрывает в шести из восьми последних встреч и забивает в шести из них. Текущая форма «Лидса» – три сухих матча подряд, тогда как «Брентфорд» забивает в шести последних играх и выиграл четыре из них. Это создаeт предпосылки для результативного противостояния, но история встреч говорит о том, что соперники часто не выявляют победителя в основное время.

Личные встречи
Побед - 4 (21%)
Ничьих - 9 (47%)
Побед - 6 (32%)
16
Забитых мячей
24
0.84
В среднем за матч
1.26
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брентфорд
5 : 2
03.09.2022
Лидс
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
2 : 2
05.12.2021
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
1 : 1
30.08.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лидс
0 : 0
21.03.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брентфорд
1 : 1
14.12.2025
Лидс
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лидс
0 : 0
22.01.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брентфорд
5 : 2
03.09.2022
Лидс
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Брентфорд
1 : 2
22.05.2022
Лидс
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
2 : 2
05.12.2021
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Брентфорд
1 : 1
11.02.2020
Лидс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
1 : 0
21.08.2019
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Брентфорд
2 : 0
22.04.2019
Лидс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
1 : 1
06.10.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
1 : 0
24.02.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
3 : 1
04.11.2017
Лидс
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Брентфорд
2 : 0
04.04.2017
Лидс
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
17.12.2016
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
1 : 1
26.01.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
1 : 1
12.09.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 29 тур
Лидс
0 : 1
07.02.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
27.09.2014
Лидс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лидс
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
18
Мамаду Сангаре
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Лидс
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
3-3-1-2
1
Траффорд
24
Бийол
5
Мухаремович
4
Ампаду
6
Родон
18
Сташ
24
Джастин
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
19
Окафор
3-1-3-3
1
Келлехер
33
Кайоде
20
Айер
22
Коллинс
27
Янельт
7
Шаде
18
Сангаре
23
Льюис-Поттер
19
Энтони
9
Тиаго
24
Дамсгор
24
Бийол
22
Танака
22
Танака
24
Бийол
19
Окафор
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Окафор
2
Богль
7
Джеймс
7
Джеймс
2
Богль
11
Ааронсон
10
Уилсон
10
Уилсон
11
Ааронсон
6
Родон
30
Эльведи
30
Эльведи
6
Родон
19
Энтони
11
Уаттара
11
Уаттара
19
Энтони
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
7
Шаде
2
Хики
2
Хики
7
Шаде
33
Кайоде
13
Уилсон
13
Уилсон
33
Кайоде
23
Льюис-Поттер
25
Диуф
25
Диуф
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Лидс
Брентфорд
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
21
Alex Cairns
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
21
Alex Cairns
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Кит Эндрюс
Лидс
Точно не сыграют
Илия Груев
ОП
Матео Жозеф
ЦФ
Брентфорд
Точно не сыграют
Антони Миламбо
АП
Сепп ван ден Берг
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Лидс» обладает лучшей обороной в лиге и не пропускает в трeх последних матчах, а «Брентфорд» показывает потрясающую результативность, но в очных встречах последние три игры завершились вничью. Обе команды редко проигрывают в последнее время, и их сильные стороны уравновешивают друг друга, что делает мировой исход наиболее логичным. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Брентфордом» состоится 30 августа 2026 года в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Лидс» – «Брентфорд»: смотреть онлайн.

3.50
Ничья
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Брентфорд Лидс
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