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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Лидс
Брентфорд - Лидс: обзор матча 22 мая 2022
Брентфорд
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
78'
С. Каньос
56'
Рафинья (П)
90+4'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Лидс
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. Харрисон
84'
Замена
М. Клих
️️️️
С. Гринвуд
82'
Желтая карточка
К. Филлипс
Вторая желтая
С. Каньос
81'
Желтая карточка
А. Тони
79'
Желтая карточка
С. Каньос
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Каньос
Пас отдал
Й. Висса
78'
71'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Д. Гелхардт
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Серенсен
71'
Замена
С. Каньос
️️️️
Р. Генри
63'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
58'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Рафинья
Желтая карточка
Д. Райя
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Рафинья
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
22
Серенсен
20
Айер
27
Янельт
8
Йенсен
9
Висса
24
Эриксен
19
Мбемо
17
Тони
4-1-3-2
30
Мелье
4
Кох
3
Льоренте
6
Купер
23
Фирпо
27
Филлипс
11
Рафинья
20
Гринвуд
11
Харрисон
19
Родриго
11
Гелхардт
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
22
Серенсен
26
Баптист
26
Баптист
22
Серенсен
3
Генри
7
Каньос
7
Каньос
3
Генри
11
Гелхардт
4
Стрейк
4
Стрейк
11
Гелхардт
20
Гринвуд
43
Клих
43
Клих
20
Гринвуд
Остались в запасе
Брентфорд
Лидс
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Брентфорд - Лидс
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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