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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Лидс
Брентфорд - Лидс: обзор матча 11 февраля 2020
Брентфорд
11.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
25'
С. Бенрахма
25'
С. Бенрахма
38'
Л. Купер
38'
Л. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Лидс
38'
ГОЛ! 2:2!
Л. Купер
Пас отдал
Б. Уайт
38'
ГОЛ! 2:1!
Л. Купер
ГОЛ! 2:0!
С. Бенрахма
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Бенрахма
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Luka Racic
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-3-1-2
1
Райя
3
Генри
17
Жанвье
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
4-1-1-2-2
1
Касилья
15
Даллас
12
Эйлинг
6
Купер
4
Уайт
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Брентфорд
Лидс
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Luka Racic
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
4
Luka Racic
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
Остались в запасе
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Брентфорд - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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