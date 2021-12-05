Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Брентфорд
Лидс - Брентфорд: обзор матча 05 декабря 2021
Лидс
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Брентфорд
27'
Т. Робертс
90+5'
П. Бэмфорд
54'
Ш. Баптист
61'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Брентфорд
ГОЛ! 2:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Л. Эйлинг
90'
+5
90'
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
Желтая карточка
Рафинья
85'
80'
Желтая карточка
Р. Генри
Желтая карточка
М. Клих
79'
Желтая карточка
Д. Харрисон
75'
72'
Замена
Й. Висса
️️️️
С. Каньос
69'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Ш. Баптист
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Х. Фирпо
68'
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Каньос
Пас отдал
Б. Мбемо
55'
Желтая карточка
С. Каньос
Замена
М. Клих
️️️️
К. Филлипс
55'
54'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Баптист
45'
+2
Желтая карточка
Ч. Гуд
Желтая карточка
Т. Робертс
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Робертс
Пас отдал
Рафинья
27'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Л. Купер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
47
Джек Дженкинс
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Мелье
12
Эйлинг
6
Купер
3
Льоренте
23
Фирпо
27
Филлипс
15
Даллас
28
Форшоу
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Робертс
3-3-2-1-1
25
Фернандес
5
Гуд
18
Янссон
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
26
Баптист
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
27
Филлипс
43
Клих
43
Клих
27
Филлипс
6
Купер
11
Харрисон
11
Харрисон
6
Купер
23
Фирпо
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
23
Фирпо
26
Баптист
16
Ониика
16
Ониика
26
Баптист
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
7
Каньос
9
Висса
9
Висса
7
Каньос
Остались в запасе
Лидс
Брентфорд
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Лидс - Брентфорд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Брентфорд
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+