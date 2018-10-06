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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Брентфорд
Лидс - Брентфорд: обзор матча 06 октября 2018
Лидс
06.10.2018, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
88'
П. Янссон
62'
Н. Мопе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Брентфорд
Вторая желтая
Л. Эйлинг
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
П. Янссон
88'
71'
Желтая карточка
М. Одубайо
66'
Желтая карточка
К. Мефам
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Мопе
Желтая карточка
Б. Пикок-Фаррел
61'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
47'
Желтая карточка
П. Янссон
47'
Желтая карточка
Т. Робертс
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
12
Эйлинг
18
Янссон
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
4-3-1-2
12
Дэниэльс
3
Дальсгаард
15
Конса
2
Мефам
28
Одубайо
14
Сойерс
23
Йеннарис
15
Мокоджо
7
Каньос
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Лидс
Брентфорд
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Лидс - Брентфорд
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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