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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Лидс
Брентфорд - Лидс: обзор матча 04 ноября 2017
Брентфорд
04.11.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 1
Завершен
Лидс
23'
Н. Мопе
85'
Й. Барбе
90+4'
Р. Вудс
67'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Лидс
ГОЛ! 3:1!
Р. Вудс
90'
+4
Желтая карточка
Й. Барбе
90'
ГОЛ! 2:1!
Й. Барбе
85'
Желтая карточка
Н. Йеннарис
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Алиоски
Желтая карточка
О. Уоткинс
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
2-4-1-3
25
Бентли
6
Бьелланд
15
Иган
18
Вудс
23
Йеннарис
36
Кларк
14
Сойерс
8
Джозефзун
11
Уоткинс
5
Барбе
11
Мопе
3-3-2-1
22
Лонерган
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
14
Виейра
32
О'Кейн
10
Ласогга
Остались в запасе
Брентфорд
Лидс
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
15
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
1
Феликс Видвальд
ВР
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
1
Феликс Видвальд
ВР
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Брентфорд - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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