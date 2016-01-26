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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Лидс
Брентфорд - Лидс: обзор матча 26 января 2016
Брентфорд
26.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
27'
С. Саундерс
84'
М. Карайол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Лидс
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Д. Свифт
88'
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Карайол
Желтая карточка
М. Джуричин
80'
80'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
79'
Желтая карточка
М. Карайол
79'
Желтая карточка
Д. Беллуски
77'
Замена
М. Карайол
️️️️
С. Даллас
Замена
А. Гогиа
️️️️
С. Саундерс
65'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Л. Вибе
64'
34'
Желтая карточка
Л. Купер
ГОЛ! 1:0!
С. Саундерс
27'
19'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
К. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
3-5-1-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
2
Колен
31
Джадж
7
Саундерс
18
Вудс
16
МакИкран
26
Вибе
8
Свифт
5
Барбе
3-2-3-2
16
Сильвестри
55
Беллуски
6
Купер
18
Тэйлор
15
Даллас
25
Уоттон
23
Бридкатт
10
Кук
7
Мерфи
9
Вуд
15
Дукара
7
Саундерс
3
Гогиа
3
Гогиа
7
Саундерс
8
Свифт
23
Йеннарис
23
Йеннарис
8
Свифт
26
Вибе
7
Джуричин
7
Джуричин
26
Вибе
15
Даллас
29
Карайол
29
Карайол
15
Даллас
9
Вуд
7
Антенуччи
7
Антенуччи
9
Вуд
Остались в запасе
Брентфорд
Лидс
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Брентфорд - Лидс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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