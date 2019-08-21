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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Брентфорд
Лидс - Брентфорд: обзор матча 21 августа 2019
Лидс
21.08.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
81'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Брентфорд
ГОЛ! 1:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Э. Кошта
81'
Желтая карточка
С. Даллас
63'
39'
Желтая карточка
К. Нергор
Желтая карточка
Э. Алиоски
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Лидс
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
10
Саид Бенрахма
ЦФ
3-1-2-2-1
1
Касилья
7
Алиоски
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
28
Форшоу
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
3-2-2-1-1
1
Райя
18
Янссон
17
Жанвье
2
Пайннок
3
Дальсгаард
3
Генри
8
Йенсен
23
Нергор
7
Каньос
11
Уоткинс
Остались в запасе
Лидс
Брентфорд
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Люк Дэниэльс
ВР
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Лидс - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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