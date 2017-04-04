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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Лидс
Брентфорд - Лидс: обзор матча 04 апреля 2017
Брентфорд
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
19'
Р. Сойерс
34'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Лидс
Желтая карточка
Р. Сойерс
85'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Р. Вудс
84'
Желтая карточка
А. МакКормак
74'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
С. Каньос
73'
72'
Замена
С. Дукара
️️️️
Л. Бридкатт
Замена
А. МакКормак
️️️️
Н. Йеннарис
67'
66'
Замена
К. Руф
️️️️
М. Барроу
59'
Замена
А. Педраса
️️️️
С. Даллас
ГОЛ! 2:0!
Л. Вибе
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сойерс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
18
Райан Вудс
ПП
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Хота
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
4
Алан МакКормак
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
2-4-3-1
25
Бентли
3
Генри
6
Дин
23
Йеннарис
26
Вибе
36
Кларк
18
Вудс
7
Каньос
14
Сойерс
24
Хота
5
Барбе
3-3-2-1-1
31
Грин
12
Эйлинг
18
Янссон
5
Бартли
28
Берарди
27
Филлипс
15
Даллас
23
Бридкатт
77
Барроу
19
Эрнандес
9
Вуд
18
Вудс
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
18
Вудс
23
Йеннарис
4
МакКормак
4
МакКормак
23
Йеннарис
7
Каньос
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Каньос
15
Даллас
23
Педраса
23
Педраса
15
Даллас
77
Барроу
7
Руф
7
Руф
77
Барроу
23
Бридкатт
15
Дукара
15
Дукара
23
Бридкатт
Остались в запасе
Брентфорд
Лидс
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Брентфорд - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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