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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Лидс
Брентфорд - Лидс: обзор матча 03 сентября 2022
Брентфорд
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
5 : 2
Завершен
Лидс
30'
А. Тони (П)
43'
А. Тони
58'
А. Тони
80'
Б. Мбемо
90+2'
Й. Висса
45+1'
Л. Синистерра
79'
М. Рока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Лидс
90'
+8
Желтая карточка
М. Клих
Желтая карточка
А. Хики
90'
+7
Желтая карточка
М. Дамсгор
90'
+6
ГОЛ! 5:2!
Й. Висса
90'
+2
86'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Рока
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
83'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
83'
ГОЛ! 4:2!
Б. Мбемо
80'
79'
ГОЛ! 3:2!
М. Рока
Пас отдал
Л. Эйлинг
70'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
К. Драме
Замена
Занка
️️️️
В. Янельт
67'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
К. Льюис-Поттер
59'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Ш. Баптист
59'
59'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Л. Синистерра
59'
Замена
М. Клих
️️️️
Д. Гелхардт
ГОЛ! 3:1!
А. Тони
58'
46'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Д. Харрисон
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Синистерра
ГОЛ! 2:0!
А. Тони
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тони
30'
28'
Желтая карточка
Л. Синистерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
15
Ми
2
Хики
27
Янельт
26
Баптист
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
17
Тони
4-2-3-1
30
Мелье
16
Драме
3
Льоренте
4
Стрейк
4
Кох
12
Адамс
21
Рока
11
Харрисон
11
Ааронсон
17
Синистерра
11
Гелхардт
27
Янельт
25
Занка
25
Занка
27
Янельт
26
Баптист
16
Ониика
16
Ониика
26
Баптист
23
Льюис-Поттер
10
Да Силва
10
Да Силва
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
21
Рока
20
Гринвуд
20
Гринвуд
21
Рока
16
Драме
12
Эйлинг
12
Эйлинг
16
Драме
11
Гелхардт
43
Клих
43
Клих
11
Гелхардт
17
Синистерра
38
Саммервил
38
Саммервил
17
Синистерра
11
Харрисон
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
11
Харрисон
Остались в запасе
Брентфорд
Лидс
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Брентфорд - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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