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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Брентфорд
Лидс - Брентфорд: обзор матча 12 сентября 2015
Лидс
12.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
76'
М. Антенуччи
29'
М. Джуричин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Брентфорд
85'
Желтая карточка
А. Джадж
85'
Замена
С. Каньос
️️️️
Ф. Хофманн
82'
Желтая карточка
Т. Дьягурага
Желтая карточка
М. Антенуччи
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Антенуччи
Пас отдал
К. Вуд
76'
74'
Замена
Р. Вудс
️️️️
М. Колен
63'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Джуричин
Замена
Л. Мерфи
️️️️
Т. Адейеми
57'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
А. Моуатт
46'
Желтая карточка
С. Даллас
45'
+2
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Джуричин
Пас отдал
А. Джадж
5'
Желтая карточка
М. Колен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
15
Том Адейеми
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
35
Джермейн Удумага
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-2-3-1
16
Сильвестри
6
Купер
18
Тэйлор
14
Бамба
28
Берарди
3
Бирам
15
Адейеми
20
Моуатт
10
Кук
9
Вуд
4-5
27
Баттон
2
Колен
6
Дин
6
Тарковски
21
Бидуэлл
31
Джадж
4
МакКормак
26
Вибе
8
Дьягурага
7
Джуричин
15
Адейеми
7
Мерфи
7
Мерфи
15
Адейеми
20
Моуатт
7
Антенуччи
7
Антенуччи
20
Моуатт
Хофманн
7
Каньос
7
Каньос
Хофманн
2
Колен
18
Вудс
18
Вудс
2
Колен
7
Джуричин
33
Хофманн
33
Хофманн
7
Джуричин
Остались в запасе
Лидс
Брентфорд
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
35
Джермейн Удумага
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
35
Джермейн Удумага
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Лидс - Брентфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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