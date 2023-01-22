Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Брентфорд
Лидс - Брентфорд: обзор матча 22 января 2023
Лидс
22.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Брентфорд
88'
Желтая карточка
Й. Висса
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Рока
87'
Желтая карточка
Р. Кох
83'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
79'
74'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
71'
Желтая карточка
А. Тони
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Б. Ааронсон
70'
Желтая карточка
Родриго
64'
60'
Замена
В. Янельт
️️️️
Д. Да Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Марк Рока
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-3-1
30
Мелье
4
Кох
8
Вебер
4
Стрейк
12
Эйлинг
12
Адамс
21
Рока
11
Харрисон
11
Ааронсон
29
Гнонто
19
Родриго
3-2-3-1-1
1
Райя
2
Пайннок
15
Ми
20
Айер
2
Расмуссен
3
Генри
10
Да Силва
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
17
Тони
21
Рока
20
Гринвуд
20
Гринвуд
21
Рока
11
Ааронсон
17
Синистерра
17
Синистерра
11
Ааронсон
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
10
Да Силва
27
Янельт
27
Янельт
10
Да Силва
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Лидс
Брентфорд
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
1
Томас Стракоша
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Лидс - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Брентфорд
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+