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«Брентфорд» – «Тоттенхэм»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

21 августа 2026 9:29
Брентфорд - Тоттенхэм
22 авг. 2026, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
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2.75
Победа «Тоттенхэма»
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Матч 1 тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» пройдет 22 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Обе команды подходят к старту сезона в хорошей форме: хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей, гости – в шести последних. При этом «Тоттенхэм» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – шесть побед в одиннадцати матчах, и не проигрывает «Брентфорду» в шести последних играх. Сможет ли «Брентфорд» прервать эту неудачную серию на своем поле, или «Тоттенхэм» продолжит доминировать и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Брентфорд» делает ставку на атакующую мощь и домашнюю поддержку. В пяти последних матчах команда забивает в среднем 2,80 гола за игру – один из лучших показателей в лиге. В предсезонной подготовке «Брентфорд» разгромил «Айнтрахт Франкфурт» со счетом 7:0 и обыграл «Ренн» (4:2), что говорит о высокой готовности атакующей группы. Хозяева забивают в четырех последних матчах и на своем поле всегда опасны. Однако оборона вызывает тревогу – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и против «Тоттенхэма» у них регулярно возникают проблемы. В очных встречах «Брентфорд» не забивал в трех последних матчах, а «Тоттенхэм» не пропускал от них. Это серьезный психологический барьер.

«Тоттенхэм» подходит к матчу с более сбалансированной игрой. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в одиннадцати последних играх подряд, в среднем принося 1,80 гола за матч. При этом оборона гостей действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, и в трех последних очных встречах с «Брентфордом» «Тоттенхэм» не пропускал вовсе. Предсезонные матчи подтверждают готовность: победа над «Хоффенхаймом» (3:0), ничьи с «Хоффенхаймом» (2:2) и «Хетафе» (1:1), успехи над «Оклендом» и МК Донс. Историческое преимущество и надежная оборона делают «Тоттенхэм» фаворитом, несмотря на атакующий потенциал хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на высокую результативность «Брентфорда», «Тоттенхэм» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более надежную оборону. Гости способны сдержать атаку хозяев и реализовать свои моменты. Наиболее вероятный исход – победа «Тоттенхэма» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Тоттенхэм» имеет значительный перевес: 6 побед против одной у «Брентфорда», еще 4 матча завершились вничью. При этом «Тоттенхэм» не проигрывает в шести последних очных встречах, а в трех последних не пропускает от «Брентфорда». Текущая форма обеих команд хорошая, но надежность обороны «Тоттенхэма» и его стабильность в атаке делают гостей явными фаворитами. «Брентфорд» дома опасен, но его оборона уязвима против такого соперника.

Личные встречи
Побед - 2 (17%)
Ничьих - 4 (33%)
Побед - 6 (50%)
13
Забитых мячей
19
1.08
В среднем за матч
1.58
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
3 : 2
31.01.2024
Брентфорд
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брентфорд
2 : 2
13.08.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брентфорд
3 : 0
22.08.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брентфорд
0 : 0
01.01.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Тоттенхэм
2 : 0
06.12.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брентфорд
0 : 2
02.02.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
3 : 1
21.09.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
3 : 2
31.01.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брентфорд
2 : 2
13.08.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1 : 3
20.05.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брентфорд
2 : 2
26.12.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брентфорд
0 : 0
23.04.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
2 : 0
02.12.2021
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Тоттенхэм
2 : 0
05.01.2021
Брентфорд
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
22
Конор Галлахер
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
(К) ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Тоттенхэм
39
Мартин Дубравка
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Келлехер
20
Айер
22
Коллинс
33
Кайоде
27
Янельт
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
18
Сангаре
11
Уаттара
9
Тиаго
7
Шаде
3-1-1-2-3
31
Кински
6
ван Хеке
5
Сенеси
3
Робертсон
16
Тонали
22
Галлахер
15
Бергвалл
47
Мур
47
Ришарлисон
14
Грей
11
Тель
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
11
Уаттара
19
Энтони
19
Энтони
11
Уаттара
33
Кайоде
2
Хики
2
Хики
33
Кайоде
18
Сангаре
24
Дамсгор
24
Дамсгор
18
Сангаре
9
Тиаго
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Тиаго
22
Галлахер
18
Фернандеш
18
Фернандеш
22
Галлахер
15
Бергвалл
30
Бентанкур
30
Бентанкур
15
Бергвалл
47
Мур
10
Мэддисон
10
Мэддисон
47
Мур
47
Ришарлисон
19
Соланке
19
Соланке
47
Ришарлисон
14
Грей
13
Удогие
13
Удогие
14
Грей
Остались в запасе
Брентфорд
Тоттенхэм
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
Главный тренер
Кит Эндрюс
39
Мартин Дубравка
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
33
Бен Дэвис
ЛЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
33
Бен Дэвис
ЛЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брентфорд
Точно не сыграют
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
Антони Миламбо
АП
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Вильсон Одобер
ЛВ
Хави Симонс
ПВ
Педро Порро
ПЗ
Папе Сарр
ЦП
Мики ван де Вен
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тоттенхэма» в основное время. Надежная оборона, стабильная атака и полное доминирование в очных встречах делают гостей фаворитами. «Брентфорд» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» состоится 22 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Брентфорд» – «Тоттенхэм»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

2.75
Победа «Тоттенхэма»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Брентфорд
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