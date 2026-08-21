Матч 1 тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» пройдет 22 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Обе команды подходят к старту сезона в хорошей форме: хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей, гости – в шести последних. При этом «Тоттенхэм» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – шесть побед в одиннадцати матчах, и не проигрывает «Брентфорду» в шести последних играх. Сможет ли «Брентфорд» прервать эту неудачную серию на своем поле, или «Тоттенхэм» продолжит доминировать и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Брентфорд» делает ставку на атакующую мощь и домашнюю поддержку. В пяти последних матчах команда забивает в среднем 2,80 гола за игру – один из лучших показателей в лиге. В предсезонной подготовке «Брентфорд» разгромил «Айнтрахт Франкфурт» со счетом 7:0 и обыграл «Ренн» (4:2), что говорит о высокой готовности атакующей группы. Хозяева забивают в четырех последних матчах и на своем поле всегда опасны. Однако оборона вызывает тревогу – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и против «Тоттенхэма» у них регулярно возникают проблемы. В очных встречах «Брентфорд» не забивал в трех последних матчах, а «Тоттенхэм» не пропускал от них. Это серьезный психологический барьер.

«Тоттенхэм» подходит к матчу с более сбалансированной игрой. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в одиннадцати последних играх подряд, в среднем принося 1,80 гола за матч. При этом оборона гостей действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр, и в трех последних очных встречах с «Брентфордом» «Тоттенхэм» не пропускал вовсе. Предсезонные матчи подтверждают готовность: победа над «Хоффенхаймом» (3:0), ничьи с «Хоффенхаймом» (2:2) и «Хетафе» (1:1), успехи над «Оклендом» и МК Донс. Историческое преимущество и надежная оборона делают «Тоттенхэм» фаворитом, несмотря на атакующий потенциал хозяев.

Итоговый вывод: несмотря на высокую результативность «Брентфорда», «Тоттенхэм» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более надежную оборону. Гости способны сдержать атаку хозяев и реализовать свои моменты. Наиболее вероятный исход – победа «Тоттенхэма» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Тоттенхэм» имеет значительный перевес: 6 побед против одной у «Брентфорда», еще 4 матча завершились вничью. При этом «Тоттенхэм» не проигрывает в шести последних очных встречах, а в трех последних не пропускает от «Брентфорда». Текущая форма обеих команд хорошая, но надежность обороны «Тоттенхэма» и его стабильность в атаке делают гостей явными фаворитами. «Брентфорд» дома опасен, но его оборона уязвима против такого соперника.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тоттенхэма» в основное время. Надежная оборона, стабильная атака и полное доминирование в очных встречах делают гостей фаворитами. «Брентфорд» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» состоится 22 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.