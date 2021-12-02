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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брентфорд
Тоттенхэм - Брентфорд: обзор матча 02 декабря 2021
Тоттенхэм
02.12.2021, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
12'
С. Каньос (АГ)
65'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Брентфорд
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
87'
Замена
Д. Танганга
️️️️
Эмерсон
83'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Л. Моура
77'
70'
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
70'
Замена
Й. Висса
️️️️
С. Каньос
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
С. Регилон
65'
56'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Ф. Ониика
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Каньос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
34
Скипп
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
4-1-2-2-1
25
Фернандес
18
Янссон
2
Пайннок
5
Гуд
3
Генри
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
7
Каньос
19
Мбемо
17
Тони
22
Эмерсон
5
Танганга
5
Танганга
22
Эмерсон
7
Моура
4
Уинкс
4
Уинкс
7
Моура
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
16
Ониика
26
Баптист
26
Баптист
16
Ониика
7
Каньос
9
Висса
9
Висса
7
Каньос
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брентфорд
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Тоттенхэм - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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