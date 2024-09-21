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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брентфорд
Тоттенхэм - Брентфорд: обзор матча 21 сентября 2024
Тоттенхэм
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Брентфорд
8'
Д. Соланке
28'
Б. Джонсон
85'
Д. Мэддисон
1'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Брентфорд
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
Д. Мэддисон
89'
Замена
А. Грей
️️️️
П. Порро
89'
88'
Замена
Р. Тревитт
️️️️
Ф. Карвалью
Замена
М. Мур
️️️️
Д. Соланке
88'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
86'
ГОЛ! 3:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Х. Сон
85'
79'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
М. Дамсгор
79'
Замена
Ю. Эмре Конак
️️️️
К. Айер
Замена
П. Сарр
️️️️
Б. Джонсон
70'
Желтая карточка
И. Биссума
66'
63'
Замена
К. Шаде
️️️️
Е. Ярмолюк
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
63'
58'
Желтая карточка
К. Айер
Желтая карточка
М. ван де Вен
29'
ГОЛ! 2:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Х. Сон
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соланке
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мбемо
Пас отдал
К. Льюис-Поттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
(К)
ОП
6
Егор Ярмолюк
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
47
Майки Мур
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
19
Соланке
22
Джонсон
4-1-3-2
1
Флеккен
2
Пайннок
22
Коллинс
20
Айер
4
ван ден Берг
27
Янельт
19
Мбемо
14
Карвалью
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
22
Джонсон
29
Сарр
29
Сарр
22
Джонсон
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
23
Порро
14
Грей
14
Грей
23
Порро
19
Соланке
47
Мур
47
Мур
19
Соланке
24
Дамсгор
2
Расмуссен
2
Расмуссен
24
Дамсгор
20
Айер
26
Конак
26
Конак
20
Айер
14
Карвалью
14
Тревитт
14
Тревитт
14
Карвалью
6
Ярмолюк
7
Шаде
7
Шаде
6
Ярмолюк
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брентфорд
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Тоттенхэм - Брентфорд
3
1
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
423
477
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
3.51
0.58
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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