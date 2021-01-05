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Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Брентфорд
Тоттенхэм - Брентфорд: обзор матча 05 января 2021
Тоттенхэм
05.01.2021, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Брентфорд
12'
М. Сиссоко
70'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Брентфорд
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сон
89'
Замена
Д. Танганга
️️️️
П. Хейбьерг
86'
84'
Красная карточка
Д. Да Силва
81'
Замена
М. Форсс
️️️️
Б. Мбемо
74'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
В. Янельт
74'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Л. Моура
71'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
С. Регилон
71'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
70'
Желтая карточка
С. Регилон
52'
51'
Желтая карточка
Б. Мбемо
18'
Желтая карточка
В. Янельт
14'
Желтая карточка
С. Каньос
ГОЛ! 1:0!
М. Сиссоко
Пас отдал
С. Регилон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Харви Уайт
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
15
Дайер
92
Орье
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
3
Регилон
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Регилон
23
Хейбьерг
5
Танганга
5
Танганга
23
Хейбьерг
7
Моура
4
Уинкс
4
Уинкс
7
Моура
7
Сон
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Сон
19
Мбемо
88
Форсс
88
Форсс
19
Мбемо
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
27
Янельт
10
Маркондес
10
Маркондес
27
Янельт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брентфорд
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Харви Уайт
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
7
Саман Годдос
АП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Харви Уайт
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
7
Саман Годдос
АП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Тоттенхэм - Брентфорд
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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