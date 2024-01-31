Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Брентфорд
Тоттенхэм - Брентфорд: обзор матча 31 января 2024
Тоттенхэм
31.01.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Брентфорд
48'
И. Удогие
49'
Б. Джонсон
56'
Ришарлисон
15'
Н. Мопе
67'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Брентфорд
Желтая карточка
Д. Донли
90'
+6
Замена
Д. Донли
️️️️
Т. Вернер
90'
+2
90'
Желтая карточка
Е. Ярмолюк
88'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
К. Льюис-Поттер
88'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
В. Янельт
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
Д. Мэддисон
88'
78'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Расмуссен
78'
Замена
К. Айер
️️️️
Н. Коллинс
67'
ГОЛ! 3:2!
А. Тони
57'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Йенсен
ГОЛ! 3:1!
Ришарлисон
56'
ГОЛ! 2:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Т. Вернер
49'
ГОЛ! 1:1!
И. Удогие
48'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Р. Бентанкур
46'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
О. Скипп
46'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
43'
43'
Желтая карточка
Н. Мопе
17'
Желтая карточка
К. Нергор
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
4-1-1-2-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
34
Скипп
30
Бентанкур
10
Мэддисон
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
11
Вернер
4-1-2-1-2
1
Флеккен
2
Расмуссен
15
Ми
22
Коллинс
2
Пайннок
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
23
Льюис-Поттер
11
Мопе
17
Тони
10
Мэддисон
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
10
Мэддисон
34
Скипп
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
34
Скипп
30
Бентанкур
22
Джонсон
22
Джонсон
30
Бентанкур
11
Вернер
10
Донли
10
Донли
11
Вернер
22
Коллинс
20
Айер
20
Айер
22
Коллинс
2
Расмуссен
10
Да Силва
10
Да Силва
2
Расмуссен
27
Янельт
26
Баптист
26
Баптист
27
Янельт
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брентфорд
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
48
Бенджамин Фредрик
ЦП
14
Итан Брайерли
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Тоттенхэм - Брентфорд
2
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
15
Офсайды
2
3
Количество передач
607
269
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
65
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.87
1.7
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Брентфорд
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
Вчера, 22:59
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
Вчера, 22:59
6
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+