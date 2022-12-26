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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Тоттенхэм
Брентфорд - Тоттенхэм: обзор матча 26 декабря 2022
Брентфорд
26.12.2022, понедельник, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
15'
В. Янельт
54'
А. Тони
65'
Г. Кейн
71'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Тоттенхэм
90'
+5
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Лангле
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
82'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
К. Нергор
82'
Желтая карточка
Б. Мбемо
76'
71'
ГОЛ! 2:2!
П. Хейбьерг
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Йенсен
67'
67'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Д. Танганга
65'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Лангле
Желтая карточка
А. Тони
63'
60'
Желтая карточка
И. Биссума
Желтая карточка
М. Йенсен
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Тони
Пас отдал
К. Нергор
54'
ГОЛ! 1:0!
В. Янельт
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Райя
25
Занка
2
Пайннок
15
Ми
3
Генри
27
Янельт
2
Расмуссен
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
17
Тони
4-2-3-1
17
Форстер
2
Доэрти
2
Лангле
15
Дайер
5
Танганга
28
Биссума
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
23
Нергор
10
Да Силва
10
Да Силва
23
Нергор
8
Йенсен
7
Годдос
7
Годдос
8
Йенсен
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
2
Лангле
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Лангле
5
Танганга
6
Санчес
6
Санчес
5
Танганга
Остались в запасе
Брентфорд
Тоттенхэм
13
Мэттью Кокс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Брентфорд - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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