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Тоттенхэм - Брентфорд
Тоттенхэм - Брентфорд: обзор матча 20 мая 2023
Тоттенхэм
20.05.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
8'
Г. Кейн
50'
Б. Мбемо
62'
Б. Мбемо
88'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Брентфорд
89'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Хики
89'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Й. Висса
88'
ГОЛ! 1:3!
Й. Висса
Пас отдал
Б. Мбемо
Замена
И. Перишич
️️️️
Б. Дэвис
85'
78'
Замена
Занка
️️️️
К. Шаде
Замена
П. Порро
️️️️
Эмерсон
75'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Д. Кулушевски
75'
72'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
68'
Желтая карточка
Р. Генри
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Данжума
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
Б. Мбемо
Пас отдал
А. Хики
50'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мбемо
Пас отдал
Й. Висса
46'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ф. Ониика
Желтая карточка
И. Биссума
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Кулушевски
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
37
Мэттью Крейг
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
4-1-1-3-1
17
Форстер
4
Дэвис
6
Санчес
2
Лангле
22
Эмерсон
34
Скипп
28
Биссума
7
Сон
7
Данжума
21
Кулушевски
9
Кейн
4-1-2-3
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
27
Янельт
16
Ониика
8
Йенсен
19
Мбемо
7
Шаде
9
Висса
4
Дэвис
5
Перишич
5
Перишич
4
Дэвис
22
Эмерсон
23
Порро
23
Порро
22
Эмерсон
7
Данжума
7
Моура
7
Моура
7
Данжума
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
7
Шаде
25
Занка
25
Занка
7
Шаде
2
Хики
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Хики
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
9
Висса
10
Да Силва
10
Да Силва
9
Висса
16
Ониика
24
Дамсгор
24
Дамсгор
16
Ониика
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брентфорд
40
Брэндон Остин
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Райан Мэйсон
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Райан Мэйсон
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Тоттенхэм - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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