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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Тоттенхэм
Брентфорд - Тоттенхэм: обзор матча 13 августа 2023
Брентфорд
13.08.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
26'
Б. Мбемо (П)
36'
Й. Висса
11'
К. Ромеро
45+4'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Тоттенхэм
Замена
Занка
️️️️
К. Айер
84'
75'
Замена
П. Сарр
️️️️
О. Скипп
75'
Замена
И. Перишич
️️️️
Х. Сон
Замена
Ш. Баптист
️️️️
К. Нергор
73'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Хики
73'
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
72'
Желтая карточка
А. Хики
63'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
49'
45'
+4
ГОЛ! 2:2!
Эмерсон
Пас отдал
Д. Мэддисон
44'
Желтая карточка
О. Скипп
36'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
36'
Желтая карточка
Д. Санчес
ГОЛ! 2:1!
Й. Висса
Пас отдал
Р. Генри
36'
26'
Желтая карточка
Г. Викарио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Мбемо
26'
14'
Замена
Д. Санчес
️️️️
К. Ромеро
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Ромеро
Пас отдал
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
3-3-2-2
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
20
Айер
3
Генри
27
Янельт
2
Хики
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
4-1-1-3-1
25
Викарио
22
Эмерсон
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
34
Скипп
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
47
Ришарлисон
20
Айер
25
Занка
25
Занка
20
Айер
2
Хики
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Хики
23
Нергор
26
Баптист
26
Баптист
23
Нергор
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
7
Сон
5
Перишич
5
Перишич
7
Сон
21
Ромеро
6
Санчес
6
Санчес
21
Ромеро
34
Скипп
29
Сарр
29
Сарр
34
Скипп
Остались в запасе
Брентфорд
Тоттенхэм
1
Томас Стракоша
ВР
10
Джошуа Да Силва
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
20
Джовани Ло Чельсо
АП
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
10
Джошуа Да Силва
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Брентфорд - Тоттенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
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3 : 1
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