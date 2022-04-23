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Брентфорд - Тоттенхэм
Брентфорд - Тоттенхэм: обзор матча 23 апреля 2022
Брентфорд
23.04.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Тоттенхэм
90'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
М. Серенсен
89'
86'
Замена
Л. Моура
️️️️
Эмерсон
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
79'
Замена
Й. Висса
️️️️
С. Годдос
79'
74'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Р. Сессеньон
Желтая карточка
П. Янссон
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Брентфорд
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
22
Серенсен
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
7
Годдос
24
Эриксен
19
Мбемо
17
Тони
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
22
Эмерсон
30
Сессеньон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
7
Годдос
9
Висса
9
Висса
7
Годдос
30
Сессеньон
6
Санчес
6
Санчес
30
Сессеньон
22
Эмерсон
7
Моура
7
Моура
22
Эмерсон
Остались в запасе
Брентфорд
Тоттенхэм
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
24
Тарик Фосу
ЛВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
24
Тарик Фосу
ЛВ
43
Натан Янг-Кумбес
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Брентфорд - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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