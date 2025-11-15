Онопко: «С Россией хотят играть, нас любят в мире»

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил футбольную ситуацию в стране.

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение – это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», – сказал Онопко.