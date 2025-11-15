Введите ваш ник на сайте
Онопко: «С Россией хотят играть, нас любят в мире»

Сегодня, 09:29
6

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил футбольную ситуацию в стране.

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение – это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», – сказал Онопко.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Команда проводит только товарищеские матчи.
  • В 18:00 мск начнется встреча с Чили в Сочи.

Еще по теме:
2 игрока сборной России пропустят матч с Чили
Лещук дал совет Сафонову 1
Карпин высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Онопко Виктор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763193732
Бьют-значит любят?
Ответить
нейтральныйкакникто
1763195152
Любовь и желание ЗА ДЕНЬГИ?????
Ответить
rash1959
1763195924
Вот что он ещё может сказать, когда он кормится из бездонного бюджетного корыта.
Ответить
АЛЕКС 58
1763197974
Сегодня посмотрим
Ответить
Цугундeр
1763198284
)) Да- да. Только спящего деда со скамейки уберите. Отвлекает. И мужчину, с эспаньолкой во всю харю. Раздражает. Да, собственно, и тренера, который вечно в позе Христа- тоже. Достал.
Ответить
Persona_non_Grata
1763203987
Посмотрим кто кого сегодня "отлюбит" !)))...
Ответить
Главные новости
Соболев принял важное волевое решение насчет своего досуга
15:46
1
«Тренер – Романцев, помощник – Моуринью»: Аленичев составил символическую сборную мира
15:32
2
Генич не понимает решение Семака
15:19
1
Кафанов объяснил непопадание Максименко в состав сборной России
15:10
5
Титов назвал тренера, которого ждет в «Спартаке»: «Сделает команду чемпионом»
14:41
10
«Динамо» лишится основного спонсора
14:09
8
Израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет
13:45
1
Спартаковец Ву определил сильнейшего российского игрока
13:15
Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам»
12:58
8
Черданцев определил главное разочарование «Зенита» по итогам 1-го круга
12:33
4
Непомнящий предложил тренера для «Спартака»: «Было бы очень интересно»
16:28
ФотоСтал известен исполнитель гимна России перед матчем Россия – Чили
16:18
Карпин определил лучшего тренера России в 2025 году
14:54
Непомнящий: «Станкович не понял, какую ношу взвалил на свои плечи»
14:16
1
«Динамо» лишится основного спонсора
14:09
8
Мостовой сформулировал проблему российского футбола
13:55
2
Товарищеский матч. «Балтика» победила со счетом 11:0, у Йенне хет-трик
13:36
3
Спартаковец Ву определил сильнейшего российского игрока
13:15
Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам»
12:58
8
Тренер по ММА сделал прогноз, кто победит в бою Дзюбы и Смолова
12:44
Черданцев определил главное разочарование «Зенита» по итогам 1-го круга
12:33
4
Мнение Семшова о возможном возвращении Карпина в «Спартак»
12:06
4
Карпин перечислил трех мировых звезд, которых взял бы в свою команду
11:56
Мостовой: «Никогда не позволю чморить меня!»
11:48
6
Вердикт Бубнова по увольнению Станковича из «Спартака»
11:07
6
Тошич дал прогноз на дальнейшую карьеру Станковича
10:43
2
Сметанин: «Карпин опустил «Динамо»
10:31
4
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» одной фразой отреагировала на увольнение Станковича из «Спартака»
10:09
13
Радимов предсказал, каким будет матч Россия – Чили
10:03
1
Канчельскис посоветовал тренера «Спартаку»: «Дайте ему шанс»
09:56
4
ФотоДочь Карпина шокировала физической формой
09:48
18
Семин оценил шансы «Спартака» на чемпионство
09:34
4
Онопко: «С Россией хотят играть, нас любят в мире»
09:29
6
Акинфеев призвал ЦСКА усиливаться
09:15
3
2 игрока сборной России пропустят матч с Чили
00:27
2
Лещук дал совет Сафонову
00:11
2
Аршавин оценил, насколько реально переманить сына из «Спартака» в «Зенит»: «Мама не захочет»
Вчера, 23:44
4
Карпин высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России
Вчера, 23:01
4
  • Читайте нас: 