Онопко: «С Россией хотят играть, нас любят в мире»

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил футбольную ситуацию в стране.
«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение – это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, то подтверждается, что у нас все хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», – сказал Онопко.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- Команда проводит только товарищеские матчи.
- В 18:00 мск начнется встреча с Чили в Сочи.
Источник: «Матч ТВ»