Онопко расказал о сложностях адаптации игроков «Динамо» к требованиям Карпина

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о требованиях Валерия Карпина к футболистам, в том числе в «Динамо».

– Новый тренер, новые требования. Всегда нужно время на адаптацию и команде, и тренерскому штабу. Знаю требования Валерия Георгиевича, знаю его как тренера очень давно. Он начинал работу с командами не самого высокого уровня, добился много и поднимался по карьерной лестнице, много видел и знает. Что было в «Ростове» и сборной – это работает. Нужно время и футболистам тоже.

– Глебов и Осипенко для него знакомые футболисты.

– Они знают требования, и это будет на пользу остальным футболистам. Чем быстрее они адаптируются к футбольным нормам, тем для них будет лучше. Ты следишь за весом, за состоянием после сна. Есть определенная шкала, где нужно отвечать и следить. Ты должен знать состояние утром, в течение дня быть готовым.

Есть требования. Например, приезжать заранее на тренировку, следить за жировой [прослойкой]. Это дополнительная работа. Много всего.